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Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması

Beşiktaş kulübü, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı gol sevinci ile olay olan ve adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst ile ilgili resmi açıklama yaptı.

Haber Giriş: 9 Ocak 2023 Pazartesi - 17:09
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İddialar gerçek dışıdır. Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması

Beşiktaş'tan Weghorst açıklaması
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Beşiktaş kulübü, Süper Lig'de oynanan Beşiktaş- Kasımpaşa mücadelesinde yaptığı gol sevinci ile olay olan ve adı Manchester United ile anılan Wout Weghorst ile ilgili resmi açıklama yaptı. Açıklamada "Futbol A Takımımızın Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı karşılaşmanın ardından futbolcumuz Wout Weghorst ile ilgili medyada spekülatif haberler yer alması nedeniyle açıklama yapma gereği ortaya çıkmıştır.

Futbolcumuzun kontratında Premier Lig'den teklif gelmesi halinde 2.5 milyon Euro tazminat bedeliyle sözleşmesinin feshedilebileceği şeklinde çıkış maddesi bulunduğu iddiası hayal ürünüdür. Bununla beraber söz konusu oyuncunun salı günü takımdan ayrılacağı yönündeki haberler tamamen gerçek dışıdır. Wout Weghorst ile ilgili inisiyatif tamamen Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ndedir.

Bu konu hakkında bir gelişme olduğu takdirde saygıdeğer camiamızın ve kamuoyunun bilgilendirileceği hususunu da belirtiriz" ifadelerine yer verildi.

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