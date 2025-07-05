İddialı başlamıştı! Fenomen dizi yayından kaldırılıyor

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrollerini üstlendiği dizi, istenilen başarıyı elde edemeyince dizi için final kararı alındı. Yusuf Pirhasan’ın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Ayşe Üner Kutlu’nun yazdığı romantik komedi türündeki dizi, yaz sezonu için büyük beklentilerle ekranlara gelmişti.

İSTENİLEN BAŞARIYI YAKALAYAMADI

Kısa bir süre önce yayın hayatına başlayan “Çift Kişilik Oda”nın düşük reyting performansı nedeniyle ekran hayatına veda edeceği açıklandı.

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, Kore yapımı “King the Land” dizisinden uyarlanan proje, 8. bölümde final yapacak. Dizinin zengin oyuncu kadrosunda Gözde Seda Altuner, Seren Şirince, Serkan Tınmaz, Gözde Türker, Eslem Akar, Burç Kümbetlioğlu, Onur Büyüktopçu, Hivda Zizan Alp, Gökay Müftüoğlu, Eda Gürkaynak, Selçuk Borak, Batuhan Ekşi, Ayşe Tunaboylu ve Levent Ülgen gibi yetkin isimler yer alıyor.