İddianame kabul edildi! CHP Gençlik Kolları Başkanı'na siyasi yasak talebi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İddianame kabul edildi! CHP Gençlik Kolları Başkanı'na siyasi yasak talebi

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkında düzenlenen iddianame kabul edilirken, Aydın hakkında 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın hakkındaki iddianame kabul edildi. Aydın’ın 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasağı istendi.

Aydın hakkında 'kamu görevlisine hakaret' ve 'terörle mücadele eden kişiyi hedef gösterdiği' iddiasıyla hazırlanan iddianame kabul edildi.

Aydın hakkında 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezası ve siyasi yasak talep edildi.

Aydın, 30 Nisan'da hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Cem Aydın, sosyal medya hesabından İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek hakkında paylaşımda bulunmuş, bunun üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aydın hakkında 'Kamu görevlisine hakaret' ve 'Terörle mücadele eden kişileri hedef göstermek' iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

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