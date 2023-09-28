İdeal evlilik yaşı belli oldu. En düşük boşanma oranı o yaşlarda

Uzmanlar ideal evlilik yaşını açıkladı ve bu yaşlarda evlenenlerin boşanma oranlarının diğerlerine oranla daha az olduğunu ifade etti.

İdeal evlilik yaşı belli oldu. En düşük boşanma oranı o yaşlarda

Birçok insan düğün hayalleri kurarken bazen durumları ve evliliğin seyrini hesaba katmıyor.

Öyleki birçok kişi partnerleriyle evlenirken kaç yaşında doğru kararlar alabileceğini, evliliğe hazır olup olmadığını bilmeden evleniyor.

Araştırmalar, bir kişinin evlenme yaşının, evliliğinin kalitesi üzerinde etkili olabileceğini iddia ediyor.

Lisanslı bir klinik sosyal hizmet uzmanı olan Kelsey Torgerson, Brides'a insanların genellikle evlenmek için en az 25 yaşına gelene kadar beklemeleri gerektiğini söyledi.

GazeteDuvar'da yer alan bilgilere göre; 25 yaşından önce beyin tam olarak gelişmediğinden kişi henüz partnerinden ne istediğinden tam olarak emin olmayabilir.

En az 25 yaşına kadar beklemek, genç bir çifte, hem iyi hem de kötü zamanlarda uyumlu olup olmadıklarına ışık tutacak zorlukları birlikte deneyimlemeleri için zaman tanıyabilir.

Evlilik öncesi ve ilişki danışmanlığı konusunda uzman terapist Weena Cullins ise klinik deneyiminde 28 yaşındaki kadın bireylerin kendilerine olan güvenleri, öz farkındalıkları ve yaşam tecrübeleri nedeniyle sağlıklı bir evliliğe daha hazırlıklı olduklarını söyledi. Öte yandan erkeklerin yeterli olgunluğa erişmeleri için 32 yaşına kadar beklemeleri gerekiyor.

Aile Araştırmaları Enstitüsü'nden Nicholas H. Wolfinger'in yaptığı araştırmaya göre boşanma oranları, ilk kez 30-34 yaş civarında evlenen kişiler arasında en düşük seviyede seyrediyor.

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