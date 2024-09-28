İDO feribotunda dehşete düşüren olay! Tuvalette erkek cesedi bulundu

Kan donduran olay Güzelyalı Mahallesi Bursa Feribot İskelesi'nde meydana geldi. Yenikapı- Bursa seferini tamamlayan İDO'ya ait feribotun tuvallet kısmında bir erkek cesedi bulundu.

İskeleye yaklaşan feribottaki yolcuların inmesinin ardından ekipler tarafından yapılan son kontroller sırasında, tuvalet kısmında bir kişinin hareketsiz yattığı fark edildi.

İhbar üzerine iskeleye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İskeleye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde erkek kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ceset, savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatıldı.