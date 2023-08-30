İdo Tatlıses ikizlerin cinsiyetini açıkladı

Yasemin Şefkatli ile 2021 yılında dünyaevine giren İdo Tatlıses, eşinin 3 aylık ikiz bebeklere hamile olduğunu açıklamıştı. İdo Tatlıses'in son paylaşımı ise takipçilerini heyecanlandırdı. Eşi Yasemin ile video paylaşan Tatlıses, ikizlerin cinsiyetini açıkladı.

İdo Tatlıses ikizlerin cinsiyetini açıkladı

Editör: Özlem KIRAL

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses ve eşi Yasemin Şefkatli geçtiğimiz günlerde 3 aylık hamile olduğunu ve ikiz bebek beklediklerini açıklamıştı. Şimdi ise ikizlerin cinsiyeti belli oldu.

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Derya Tuna ile İbrahim Tatlıses oğulları İdo Tatlıses, 2021 yılında Yasemin Şefkatli ile hayatını birleştirmişti.

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Geçtiğimiz sene verdiği bir röportajda evliliğin güzel gittiğini dile getiren İdo Tatlıses, annesi Derya Tuna'nın torun istediğini söylemişti.

SONUNDA GÜZEL HABERİ BİZ DE VERELİM'

Yasemin Şefkatli günler sonra hamile olduğunu duyurdu. İkiz annesi olmaya hazırlanan Yasemin Şefkatli eşiyle beraber paylaşım yaparak "Ailemiz büyüyor diyelim mi o zaman? Sonunda güzel haberi biz de verelim ikizler geliyor" dedi.

Şimdi ise ikizlerin cinsiyeti belli oldu.

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İKİZLER ERKEK

Çift bu kez bebeklerinin cinsiyetini öğrendi. Büyük heyecan yaşayan Tatlıses, 'İki tane daha İdo geliyor başına' mesajını paylaştı.

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