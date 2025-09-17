İdo Tatlıses’in babasına hitap şekli olay oldu! Sosyal medya ikiye bölündü

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses’in oğlu İdo Tatlıses, katıldığı programda babasından bahsederken kullandığı hitap şekli sosyal medyada olay oldu.

İdo Tatlıses, geçtiğimiz günlerde Ceyda Düvenci'nin programına konuk oldu. Tatlıses açıklamalarıyla dikkat çekti.

Programda babasının torunlarıyla olan eğlenceli anlarını da paylaşan İdo, “Müthiş eğleniyorlar. Babam bir güldürme şeyi bulmuş, torunlar da ona çok gülüyor” diyerek aile içindeki keyifli anlara dikkat çekti.

HİTAP ŞEKLİ OLAY OLDU

Fakat bu açıklamaların önüne geçen şey, İdo’nun babasına hitap şekli oldu.

İdo Tatlıses'in, konuşması sırasında babasına “İbrahim Bey” diye hitap etmesi sosyal medyayı ikiye böldü.

Kimi kullanıcılar “Şaka mı, babasına gerçekten bey mi diyor?” yorumunu yaparken, kimi takipçiler de “Saygıdan öyle söylüyor, bunda abartılacak bir şey yok” diyerek İdo’yu savundu.

