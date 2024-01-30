İDO ve BUDO bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı

Kaynak: İHA
İDO ve BUDO bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı
İstanbul Deniz Otobüsleri ve Bursa Deniz Otobüsleri, olumsuz hava şartları nedeniyle bazı seferlerin iptal olduğunu açıkladı.

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) iptal olan seferler hakkında bilgilendirme duyurusu yaptı.

Hem İstanbul'da hem de Bursa'da olumsuz hava şartları ve tarife değişikliği nedeniyle bazı seferler iptal edildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan açıklamada, "Saat 11.30'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma, 12.30'da Bursa-Yenikapı-Kadıköy, 15.00'te Pendik-Yalova, 15.30'da Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 16.00'da Yalova-Pendik, 17.00'de Pendik-Yalova, 18.00'de Yalova-Pendik ve 19.00'da Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri olumsuz hava şartları, saat 19.00'da Pendik-Yalova ve 20.00'de Yalova-Pendik seferleri ise tarife değişikliği nedenleriyle iptal edildi." denildi.

BUDO’da ise saat 11.30 İstanbul Eminönü/Sirkeci - Armutlu (İhlas), 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferleri iptal edildi.

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