İDO ve BUDO seferleri iptal etti

Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüslerinin ve İstanbul Deniz Otobüslerinin seferleri olumsuz hava koşulları sonrası iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre iptal olan seferler şöyle sıralandı:
08:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09:30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09:30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10:00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
11:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
11:30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas)
12:55'teki Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İDO'NUN DA SEFERİ İPTAL EDİLDİ
İDO'dan yapılan açıklamaya göre ise
07:45'teki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy
11:30'daki Kadıköy-Yenikapı-Bandırma ve
15:30'daki Bandırma-Yenikapı-Kadıköy seferlerinin iptal edildiği ortaya çıktı.