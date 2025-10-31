Şarkıcı İbrahim Tatlıses’in Derya Tuna’dan oğlu İdo Tatlıses, Yasemin Şefkatli ile görkemli bir düğünle evlendi. Mutlu çift, 22 Ocak 2024’te ikiz oğullarına kavuştu.

İbrahim Ayel ve Sinan Emir adını verdikleri bebeklerini kucaklamanın sevincini yaşayan Tatlıses çifti, ebeveynliğin tadını çıkarıyor.

BABALARININ SEVGİSİNİ ÖRNEK ALDILAR...

Yasemin Şefkatli, Instagram’da yürek ısıtan bir paylaşım yaptı. Videoda çocuklar önce annelerinin başına vuruyor, ardından İdo Tatlıses eşinin başını okşayıp öpüyor.

Babalarının şefkatini taklit eden ikizler, annelerini sevgiyle öpüyor ve izleyenleri duygulandırıyor. Şefkatli, videoya “Çocuklara sevmeyi öğretmek” notunu ekledi.

EĞİTİM UZMANI ÖRNEK GÖSTERDİ

Uluslararası Pozitif Disiplin Eğitmeni Büşra Nazlı, “Neden küçük çocuklarda yönlendirme etkilidir?” konusunu Yasemin Şefkatli’nin paylaşımıyla somutlaştırdı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Nazlı paylaşımında,

“Modelleme ve taklit güçlü: Küçük çocuklar gördüklerini taklit eder. İsteneni gösterirseniz yapma olasılıkları artar.

Dil ve anlayış sınırlı: Küçük çocuklar soyut talimatları ve olumsuz cümleleri ("vurma", "yapma") tam anlayamayabilir. Olumsuz ifadeyi zihinsel olarak iki kez işlemeleri gerekir.

İmpuls kontrolü zayıf: Prefrontal korteks henüz gelişmediği için dürtüleri hemen durdurmakta zorlanırlar — onlara ne yapmaları gerektiğini göstermek daha uygulanabilir.” ifadelerini kullandı.

“YAPABİLECEĞİNİZ EN İYİ ŞEYLERDEN BİRİSİ BU”

Nazlı videoda, “Vuruyor, ısırıyor, tükürüyor. Ne yapayım? İşte bunu yapın. Bu nedir? Yönlendirme. Çocuk yapmaması gereken bir davranışı yaptığında biz ona yapması gerekeni gösteriyoruz. Mesela çocuk elindeki bir kalemle duvarları çiziyorsa biz ona bir kağıt verip, kağıdı çizmesi için teşvik ediyoruz. Ya da çocuk vuruyorsa, vurma, yapma, elleme demek yerine cici hareketini gösteriyoruz. Üç yaş altında çocuğunuz varsa yapabileceğiniz en iyi şeylerden birisi bu.” diye konuştu.

