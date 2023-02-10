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17 yaşındaki Adnan kurtarıldı: İdrarımı içerek hayatta kaldım dedi

Kahramanmaraş depreminin üzerinden 94 saat geçtikten sonra geçtikten sonra Gaziantep’te mucize gibi bir kurtuluş gerçekleşti. 5 gün boyunca enkaz altında kalan ve AFAD ekipleri tarafından kurtarılan Adnan, ‘kendi idrarımı içerek hayatta kaldım’ dedi.

Haber Giriş: 10 Şubat 2023 Cuma - 09:41
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İdrarını içerek enkazda nasıl hayatta kaldığını anlattı

17 yaşındaki Adnan kurtarıldı: İdrarımı içerek hayatta kaldım dedi
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde depremden 94 saat sonra mucize bir kurtuluş gerçekleşti. 5 katlı Gölgeler Apartmanı'nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde kurtarılmayı bekledi.

Enkazdaki arama kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, aradan geçen 94 saatin sonunda sesini duyurmayı başarabildi.

AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar. Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı. AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı. Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah'a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.

(İHA)

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