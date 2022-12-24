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İETT otobüsü ara sokakta çıkan araca bir çarptı etrafında iki tur attırdı

Sultangazi'de İETT otobüsü, ara yoldan çıkan hafif ticari araca çarptı. Kazada hafif ticari araçta sıkışan İbrahim Bozkurt itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 13:59
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İETT otobüsü ara sokakta çıkan araca bir çarptı etrafında iki tur attırdı

İETT otobüsü ara sokakta çıkan araca bir çarptı etrafında iki tur attırdı
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Sultangazi’de İETT otobüsü ile hafif ticari araç kazaya karıştı. Kaza sonucunda hafif ticari aracın içinde sıkışarak yaralanan vatandaş, itfaiye yardımı ile kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.


Kaza, bugün saat 10.30 sıralarında Sultangazi Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan bir İETT otobüsü ile ara sokakta çıkan hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisi ile hafif ticari araç savrularak yolun karşısına geçti. Araçta bulunan İbrahim Bozkurt isimli vatandaş araç içerisine sıkışarak yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yaralı vatandaş sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulans ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. kaza nedeni ile yolda trafik oluştu. Kaza sonrasında otobüste bulunan yolcular otobüsten indirildi. Bir müddet yol kenarında bekleyen yolcular güzergahtan geçen başka otobüslere aktarıldı.


Kaza anı bir işletmenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülenirken, görüntülerde İETT otobüsünün yeşil ışıkta geçtiği esnada kavşaktan dönmeye çalışan hafif ticari bir araca çarptığı çarpışma sonrasında aracın savrularak karşı şeride geçtiği görüldü.

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