İETT otobüsü direği biçti araca çarptı

Sarıyer'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hamiyetini kaybeden İETT otobüsü şoförü önce direğe ardından otomobile çarptı. Otobüsün boş olması nedeniyle kazada ölen ya da yaralanan olmazken direk yola devrildi.

İETT otobüsü direği biçti araca çarptı

DHA'nın haberine göre, kaza, Maslak Büyükdere Caddesi Sarıyer istikametinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Trafik ışıklarında bekleyen otomobile çarpmamak için manevra yapan otobüs şoförü yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda duramayarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarının bulunduğu direğe çarptı.

"FREN TUTMADI DİREĞE VURDUM"

Kayan otobüs, direği devirdikten sonra otomobile çarptı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafikte yoğunluk oluştu.

Otobüs şoförü Nebi Altun "İşe gidiyordum. Otomobil sürücüsü önümde gidiyordu. Sarı ışık yandı. Geçer diye tahmin ettim. Geçmedi. Durdu. Ben de vurmamak için sola kırdım. Direğe vurdum. Dönerken otomobile çarptım. Otobüs boştu. Yeni işe gidiyordum" dedi.

"KAÇMAYA ÇALIŞTIM"

Otomobil sürücüsü Cahit Alav "Beşiktaş'tan Sarıyer'e doğru gidiyordum. Kırmızı ışık yandı. Kırmızı ışıkta durdum. Baktım otobüs kızaklayarak geliyor. Geldiği gibi kaçmaya çalıştım. Otobüs direğe vurdu sonra da benim otomobile arkadan vurdu. Yağmur nedeniyle kaydı" diye konuştu.

Kaza nedeniyle trafikte yoğunluk oluştu. Devrilen direk itfaiye ve trafik polislerinin çalışmaları sonucu yoldan kaldırıldı. Kaza yapan otobüsün çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

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