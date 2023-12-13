İETT otobüsü yanarak kül oldu

Kaynak: İHA
Bahçelievler'de seyir halindeki körüklü İETT otobüsü alev alev yandı. İETT otobüsünün boş olması olası bir faciayı önledi.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi Basın Ekspres yolu üzerinde saat 06.00 sıralarında , Bakırköy istikametinde seyir halinde olan 34 TP 8503 plakalı İETT otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Şoför dumanları fark etmesi üzerine otobüsü sağ şeride çekerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri alev alev yanan otobüse müdahale etti.

İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken otobüste kimsenin olmaması olası bir faciaya önledi. Çıkan yangında körüklü otobüsün yarısında hasar meydana geldi. Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin çalışma başlattı.

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