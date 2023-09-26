İETT otobüsünde 'fazla yolcu aldın' kavgası. Şoföre silahlı saldırı

Spot: Fatih'te bir İETT otobüsünde yolcu ve otobüs şoförü arasında kavga çıktı. Kavgada yolcu, İETT şoförüne silah çekerken, o anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul'un Fatih ilçesinde Fevzipaşa Caddesi'nde dün sabah saat 09:00 civarında, İETT otobüsündeki bir yolcu, otobüsün fazla yolcu almasına tepki gösterdi. Olayın ardından otobüs şoförü ve yolcu arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İddiaya göre yolcu, belinden çıkardığı havalı tabancayı otobüs şoförüne doğrulttu. Bunun üzerine otobüs şoförü koltuğundan kalkarak yolcuya yumrukla saldırdı. Bunun üzerine yolcu, elindeki havalı tabancayı üst üste ateşledi. O anlarda otobüsteki bir kadın, plastik mermilerden kaçan otobüs şoförü ile silahlı yolcunun arasında kaldı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Yolcu ise havalı tabancayı beline koyarak olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri yolcu ve otobüs şoförünü gözaltına aldı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Emniyetteki işlemlerin ardından serbest bırakıldılar.

HAVALI TABANCALI KAVGA KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yolcunun otobüs şoförüne havalı tabanca doğrulttuğu ve sonrasında ikilinin kavga ettiği görülüyor. Yolcu havalı tabancayı ateşlerken İETT şoförü, otobüsteki bir kadının arkasına saklanıyor. O anlarda çevredekiler de korkuyla kaçıyor.