İETT şoföründen tartıştığı sürücüye yumruk

İstanbul Başakşehir Bahçeşehir’de bir İETT şoförü ile otomobil sürücüsü arasında tartışma çıktı.

Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan İETT otobüsü ile otomobil sürücüsü arasında sabah saatlerinde yol verme tartışması nedeniyle çıkan tartışmada şoförler birbiriyle ağız dalaşına girdi.

ARAÇTAN İNEREK YUMRUK SALLADI

İETT otobüsü şoförü araçtan inerek otomobil sürücüsüne yumruk sallarken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

KAPILARINI VE CAMLARINI KAPADI

Otomobil sürücüsü kapılarını ve camlarını kapatarak saldırıdan korunmaya çalıştı.