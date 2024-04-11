İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdı. Akılalmaz anlar

Kaynak: İHA
İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdı. Akılalmaz anlar
İstanbul Maltepe'de İETT şoförü ile bir yolcu arasına kavga çıktı. Şoförün yolcuya elindeki demir sopayla saldırdığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, 9 Nisan tarihinde akşam saatlerinde Maltepe Tugay Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddialara göre, İETT otobüsünün şoförü ile yolcu arasında bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Tartışma bir anda şiddetlendi ve kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer otobüs şoförleri de dahil oldu.

İETT şoförü elindeki demir sopayla yolcuya saldırırken kavgaya dahil olan başka bir şoför ise yumruk atarak darp etti.

İETT peronundaki güvenlik görevlilerinin müdahalesiyle son bulan kavga anı, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean kaydedildi.

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