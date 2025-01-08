İETT’den Ferdi Tayfur hamlesi!

Düzenleme: Kaynak: ANKA
İETT’den Ferdi Tayfur hamlesi!

İETT, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Ferdi Tayfur için nostaljik tramvay ve bir İETT otobüsünü sanatçının anısına özel olarak tasarladı.

İETT, geçen günlerde hayatını kaybeden Arabesk müziğinin ünlü isimlerinden Ferdi Tayfur için bir anma etkinliği düzenledi. İstiklal Caddesi’nde hizmet veren nostaljik tramvay ve bir İETT otobüsü, sanatçının anısına özel olarak tasarlandı ve İstanbullularla buluşturuldu.

Yıllar boyunca sayısız şarkıya hayat veren, sinema dünyasında da önemli bir yer edinen Ferdi Tayfur’un son yolculuğuna uğurlanmasının ardından İETT, sanatçı için özel bir etkinlik düzenledi. İstiklal Caddesi’nde iki gün boyunca Nostaljik Tramvay’da sanatçının sevilen eseri “Hatıran Yeter” zaman zaman yolculara dinletildi. Ayrıca, Ferdi Tayfur’un fotoğrafları ve şarkılarından alıntılarla tasarlanan özel bir İETT otobüsü, BN1 Halkalı - Eminönü hattında sefere çıktı. Bu özel otobüs, 14 Ocak 2024 tarihine kadar hizmet verecek ve İstanbullulara sanatçının anısını yaşatmaya devam edecek.

İETT’den Ferdi Tayfur hamlesi!

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