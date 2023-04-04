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Amerika'da batan ikinci bankanın satış süreci duyuruldu

Amerika'da iflas ederek, bankacılık sektörüne darbe vuran Signature Bank'ın satış süreciyle ilgili açıklama geldi. FDIC, Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığını bildirdi.

Haber Giriş: 4 Nisan 2023 Salı - 10:14
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İflas eden Signature Bank'ın satış süreci belli oldu

Amerika'da batan ikinci bankanın satış süreci duyuruldu
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ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, iflas eden Signature Bank'la ilgili bir açıklama geldi. FDIC'den yapılan açıklamada, iflas eden Signature Bank'ın yaklaşık 60 milyar dolarlık kredi portföyü için pazarlama sürecinin çerçevesi duyuruldu.

Açıklamada, portföyün, öncelikle ticari gayrimenkul (CRE) ile ticari kredilerden oluştuğu ve konut kredilerinden teşekkül eden daha küçük bir havuzu da içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, portföyün bu kısmı için pazarlama ve elden çıkarma stratejisinin geliştirildiği belirtilerek, FDIC'nin, iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığı bildirildi.

 

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