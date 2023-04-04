Amerika'da batan ikinci bankanın satış süreci duyuruldu

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu, iflas eden Signature Bank'la ilgili bir açıklama geldi. FDIC'den yapılan açıklamada, iflas eden Signature Bank'ın yaklaşık 60 milyar dolarlık kredi portföyü için pazarlama sürecinin çerçevesi duyuruldu.

Açıklamada, portföyün, öncelikle ticari gayrimenkul (CRE) ile ticari kredilerden oluştuğu ve konut kredilerinden teşekkül eden daha küçük bir havuzu da içerdiği aktarıldı.

Açıklamada, portföyün bu kısmı için pazarlama ve elden çıkarma stratejisinin geliştirildiği belirtilerek, FDIC'nin, iflas eden Signature Bank'ın kredi portföyünün pazarlanmasına yaz sonunda başlamayı planladığı bildirildi.