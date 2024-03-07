İftar menülerine yüzde 100 zam. Vatandaşa dışarıda iftar hayal oldu

Ramazan ayına sayılı günler kala restoranlar ve lokantalar iftar ve sahur menülerini hazırladı. Yeni yılla beraber restoranların girişine fiyat listesi konulması zorunlu hale gelmişti. Bu durum iftar ve sahur menüleri için de uygulanacak.

“İŞLETMELERİN KAPI GİRİŞİNDE VE MASALARDA FİYAT ETİKETİ BULUNDURMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ”

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bu Ramazan'da farklı bir uygulama var. Ticaret Bakanlığı fiyat etiketi yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle işletmelerin kapı girişinde ve masalarda fiyat etiketi bulundurma zorunluluğu getirdi" ifadelerini kullandı.

RESTORANLARDA MENÜ FİYATLARI 2’YE KATLANDI

(Türkiye İstatistik Kurumu) TÜİK’e göre şubat ayında en yüksek fiyat artışı yıllık yüzde 94,78 ile lokanta ve otellerde gerçekleşti. Restoranlarda menü fiyatları bir yılda yüzde 100'e yakın arttı.

300-400 LİRA OLAN İFTAR MENÜSÜ 800 TL OLDU

Geçen seneki ramazan ayında 300-400 lira arasında olan bir iftar menüsü için bu yıl 800 lira ücret isteniyor. Restoran girişindeki iftar menülerini gören vatandaşlar isyan ediyor.