İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı

İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı
Kaynak: İHA
Beslenme ve Diyet uzman Tuğçe Yılmaz iftardan hemen sonra yapılmaması ve yapılması gerekenleri anlattı.
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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 1

Ramazan ayında bazı yiyecekler tüketildiğinde açlık ve susuzluğa yol açabiliyor. Uzmanlarda sahurda ve iftarda yenmemesi gerekenleri uyarıyor.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 2

Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğçe Yılmaz “Çay ve kahve, diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su atılımını hızlandırır.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 3

Ayrıca aşırı tüketildikleri takdirde ertesi gün susama sorununa da yol açabilir. Bu nedenle çay ve kahvenin miktarını azaltıp, günlük su tüketiminize önem vermelisiniz” ifadelerini kullandı.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 4

Yılmaz, “Çay ve kahve suyun yerini tutmaz ve aşırı tüketimi ertesi gün susama sorununa yol açabilir. Bu nedenle çay ve kahvenin miktarını azaltıp günlük su tüketiminize önem vermelisiniz.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 5

Oruç tutarken baş ağrısı ve susama sorunlarını önlemek için en azından günde 1,5 litre su tüketmeye çalışmalısınız” diye konuştu.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 6

“SU İFTAR İLE SAHUR ARASINA ZAMANA YAYILARAK TÜKETİLMELİ”

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 7

Yılmaz, “Orucunuzu açarken 1 bardak su içip kalan suyu iftar ile sahur arasına yayarak içmek daha iyidir. Yatmadan 1 saat önce su içmeyi bitirmek önemlidir.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 8

Aksi takdirde gece sık tuvalete kalkma ihtiyacı, uyku kalitesini düşürebilir ve ertesi gün daha yorgun hissedebilirsiniz.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 9

Ayrıca, çorba, maden suyu, çay ve kahvenin su yerine geçmediğini unutmamalısınız” dedi.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 10

Öte yandan Yılmaz, tuzlu ve baharatlı gıdaların susuzluğa yol açabileceğini söyledi.

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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 11
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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 12
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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 13
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İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı 14
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