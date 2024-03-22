İftar sonrası bunları sakın yapmayın. Uzmandan flaş uyarı

Ramazan ayında bazı yiyecekler tüketildiğinde açlık ve susuzluğa yol açabiliyor. Uzmanlarda sahurda ve iftarda yenmemesi gerekenleri uyarıyor.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Tuğçe Yılmaz “Çay ve kahve, diüretik etkileri nedeniyle vücuttan su atılımını hızlandırır.
Ayrıca aşırı tüketildikleri takdirde ertesi gün susama sorununa da yol açabilir. Bu nedenle çay ve kahvenin miktarını azaltıp, günlük su tüketiminize önem vermelisiniz” ifadelerini kullandı.
Yılmaz, “Çay ve kahve suyun yerini tutmaz ve aşırı tüketimi ertesi gün susama sorununa yol açabilir. Bu nedenle çay ve kahvenin miktarını azaltıp günlük su tüketiminize önem vermelisiniz.
Oruç tutarken baş ağrısı ve susama sorunlarını önlemek için en azından günde 1,5 litre su tüketmeye çalışmalısınız” diye konuştu.
“SU İFTAR İLE SAHUR ARASINA ZAMANA YAYILARAK TÜKETİLMELİ”
Yılmaz, “Orucunuzu açarken 1 bardak su içip kalan suyu iftar ile sahur arasına yayarak içmek daha iyidir. Yatmadan 1 saat önce su içmeyi bitirmek önemlidir.
Aksi takdirde gece sık tuvalete kalkma ihtiyacı, uyku kalitesini düşürebilir ve ertesi gün daha yorgun hissedebilirsiniz.
Ayrıca, çorba, maden suyu, çay ve kahvenin su yerine geçmediğini unutmamalısınız” dedi.
Öte yandan Yılmaz, tuzlu ve baharatlı gıdaların susuzluğa yol açabileceğini söyledi.