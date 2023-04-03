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Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin

Ramazan ayında sahur ve iftar için beslenme önerilerinde bulunan Gastroenteroloji Bölümünden Prof. Dr. Vedat Göral, yanlış beslenme şeklinin Ramazan ayında bazen olumsuzluklara yol açabildiğine dikkati çekti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 11:02
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İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin

Uzmanı uyardı: İftardan yarım saat sonra çay ve kahve tüketin
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İHA’ın haberine göre; Orucun su veya hurma ile açılmasını tavsiye eden Prof. Dr. Vedat Göral şunları belirtti:

“İftarda besin çeşitliliği artar. Ancak besin çeşitliği artarken, günlük alınan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral miktarları, ideal beslenmeye uygun olmalıdır. Çay ve kahve ise iftardan en az yarım veya bir saat sonra içilmelidir. Çay mümkünse açık ve limonlu olmalıdır. Türk kahvesi de şekersiz tüketilmelidir. Yemeklerden sonra bitki çayları da tercih edilmelidir. İftardan sahura kadar 1.5-2 litre sıvı tüketilmelidir”

İftarda metabolizmanın zorlanmaması gerektiğini belirten Prof. Dr. Vedat Göral şunları ifade etti:

“Gün içinde uzun süre boş kalan mideyi, iftar sofrasında bir anda doldurduğumuzda hazımsızlık, şişkinlik, reflü, midede rahatsızlık, kabızlık, kalp rahatsızlığı, tansiyon yüksekliği ve gaz şikâyetleri ortaya çıkabilir. İftarda besin çeşitliliği artar. Ancak besin çeşitliği artarken, günlük alınan karbonhidrat, yağ, protein, vitamin ve mineral miktarları, ideal beslenmeye uygun olmalıdır. İftarda büyük ve bol kalorili bir öğün, sahurda ise kahvaltı tarzında daha hafif bir öğün şeklinde olmalıdır”

SAHURA KADAR 2 LİTRE SIVI ALIN

İftarda yemek ve içeceklerin çok sıcak ve çok soğuk olmamasına dikkat çeken Prof. Dr. Göral, şöyle devam etti:

“Oruç su veya hurma ile açılmalıdır. Sonrasında yarım kase çorba tüketilmelidir. Bu süreçte bir dilim, tam tahıllı ekmek tüketmek daha yararlıdır. İftar açıldıktan sonra, çorba ile devam edilmeli, kısa bir süre ara verdikten sonra, mümkünse ana yemeğe geçilmelidir. Hamur işleri mümkün olduğu kadar az tüketilmeli, yemeği yavaş yavaş ve lokmaları iyice çiğneyerek yemeliyiz. Ayrıca iftar yemeği yoğurt, ayran, cacık, bol yeşillikli salata, birkaç dilim tam buğday veya çavdar ekmeği ile desteklenmelidir. İftarda şerbetli hamur tatlılarından uzak durmak, mümkünse sütlü tatlıları tüketmek daha yararlı olur. Çay ve kahve ise iftardan en az yarım veya bir saat sonra içilmelidir. Çay mümkünse açık ve limonlu olmalıdır. Türk kahvesi de şekersiz tüketilmelidir. Yemeklerden sonra bitki çayları da tercih edilmelidir. İftardan sahura kadar 1.5-2 litre sıvı tüketilmelidir. Mümkünse iftardan yarım saat, soğuk ve yağışlı havada olmamak şartıyla, hafif tempoda yürüyüş yapılmalıdır.”

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