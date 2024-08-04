Iğdır-Doğubayazıt karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Iğdır-Doğubayazıt karayolunda trafik kazası: 3 yaralı

Doğubayazıt istikametinden Iğdır'a seyir halindeki bir kamyonet, lastiğinin patlaması sonucu kaza yaparken, kazada 3 kişi yaralandı.

Ağrı Doğubayazıt Konaklı mahallesi çevre yolunda trafik kazası meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Iğdır'a seyir halindeki bir kamyonet, lastiğin patlaması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile elektrik direğine çarptı.

İçinde 3 kişinin bulunduğu kamyonet kazasında aracın kasasındaki inşaat malzemeleri çevreye savrulurken, kaza sonrası bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası hastaneye kaldırdı. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmadı.

Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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