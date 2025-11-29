Trendyol 1. Lig'in 15. haftasında Yalçın Koşukavak'ın göreve gelmesiyle birlikte üç maçtır kaybetmeyen Keçiörengücü ligin dişli ekiplerinden Iğdır FK'yı konuk etti.
Karşılaşmaya Bruno'nun 14'üncü dakikada attığı golle hızlı başlayan taraf konuk ekip Iğdır FK oldu. Devreye girilirken Roshi 45'te skora dengeyi getirdi. İlk yarısı 1-1'lik beraberlikle geçilen mücadelede eşitliği Fode Koita'nın 85'te attığı penaltı golü bozdu ve Iğdır FK sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Bu sonuçla 18 puanda kalan Keçiörengücü Yalçın Koşukavak yönetiminde ilk mağlubiyetini alırken üst üste ikinci maçını kazanan Iğdır FK puannıı 25'e yükselterek play-off hattına göz kırptı.