Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı

Kaynak: AA
Iğdır FK, Çağdaş Çavuş ile devam kararı aldı

1. Lig'de mücadele eden Iğdır FK, teknik direktör Çağdaş Çavuş ile 1 yıllık sözleşme uzattı.

Alagöz Holding Iğdır FK, Trendyol 1. Lig'de 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam edecek.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Çağdaş Çavuş ile yola devam." denildi.

Başkan Cantürk Alagöz ve yönetim kurulunun 2025-26 sezonunda teknik direktör Çağdaş Çavuş ile devam etme kararı aldığı belirtilen açıklamada "Başarılı teknik adamımızla hedeflerimize emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, taraftarımızın desteğiyle yeni sezonda daha güçlü ve kararlı bir Alagöz Holding Iğdır FK." ifadelerine yer verildi.

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