Iğdır FK'ya taşlı saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Iğdır FK'ya taşlı saldırı

Iğdır FK'nin futbol takım otobüsü, TFF 2. Lig play-off maçı için Kastamonuspor ile yapacakları karşılaşma öncesinde saldırıya maruz kaldı.

Futbolda şiddet bitmek bilmiyor.

TFF 2. Lig play-off maçı öncesi, Iğdır FK'nin otobüsü, konaklayacakları otele doğru ilerlerken Kastamonu taraftarları tarafından taşlı saldırıya uğradı.

Takımın kalecisi Altan Polat'ın başından yaralandığı bildirildi.

Iğdır FK tarafından yapılan resmi açıklamada, "Takım otobüsümüz, otele varış güzergahında taşlandı ve kalecimiz Altan Polat başından yaralandı. Olayla ilgili gerekli yasal işlemler başlatılmıştır." denildi.

Alagöz Holding Iğdırspor, play-off yarı final ikinci maçında deplasmanda karşılaştığı GMG Kastamonuspor’u 3-1 yenerek play-off finaline çıktı.

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