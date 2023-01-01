﻿Iğdır Üniversitesi akademik personel alacak

Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Iğdır Üniversitesi bünyesine Doktor Öğretim Üyesi olarak istihdam etmek üzere 1 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Iğdır Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır. Başvuracak adayların Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan (https://www.igdir.edu.tr/yonergeler) adresindeki "Iğdır Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesinde'' belirtilen kriterleri taşımaları gerekmektedir. Bu kriterlere uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir. Ayrıca adayların fakültelerin veya 4 yıllık yüksekokulların ilgili bölümlerinden mezun olmaları (Yurt dışından alınan diplomaların denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca onaylanmış olması şarttır.) 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki genel ve özel şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

Doktor öğretim üyesi kadrolarına başvuracak adaylar başvuru formunda, başvurdukları anabilim dalını belirterek, ekinde 2 adet fotoğraf, nüfus cüzdan örneği, , yabancı dil başarı belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora mezuniyet belgeleri onaylı örnekleri ile özgeçmiş, yayın listesi, Akademik Etkinlik Değerlendirme tablosu (EK-1) ve yayınlardan oluşan 4 adet dosya veya 1 adet dosya ile bu dosyadaki belgeleri içeren 4 adet taşınabilir belleğe aktararak dosyayı başvuracakları ilgili birimlere vereceklerdir. (Herhangi bir kurumda çalışanlar bu hizmetlerini gösterir hizmet cetvellerini eklemeleri gerekmektedir.)

Başvurular 30.12.2022 - 17.01.2023 tarihleri içerisinde yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurularda postada meydana gelecek gecikmelerden kurumumuz sorumlu olmayacaktır.

NOT:

Öğretim üyesi/elemanı başvuru formu https://personel.igdir.edu.tr/personel-daire-baskanligi-dokumanlar adresinden temin edilebilir.