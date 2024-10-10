Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili önemli gelişme

Düzenleme: Kaynak: DHA
Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili önemli gelişme

Iğdır'da, 9 yıl önce Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli 13 polisin şehit olduğu bombalı saldırıyla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin patlayıcıya gübre temin eden kişi olduğu belirtildi.

8 Eylül 2015'te, Iğdır'ın Aralık ilçesi Hasanhanı köyü yakınlarında, Dilucu Sınır Kapısı'nda görevli polisleri taşıyan minibüs ve koruma aracının geçişi sırasında PKK'lı teröristler tarafından yerleştirilen bomba uzaktan kumandayla patlatıldı. Terör saldırısında 13 polis şehit oldu.

Soruşturma kapsamında terör örgütüne yardım eden biri muhtar, 2 kişi tutuklandı.

Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla düzenlenen operasyonda 8 kişi daha gözaltına alındı. Şüphelilerden M.S.'nin patlayıcıya 5 ton gübre temin ettiği belirlendi.

Ayrıca, sabah erken saatlerde DEM Parti il binasında polis arama yapıyor. Karadeniz Sokak giriş çıkışlara kapatıldı ve arama devam ediyor.

Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili önemli gelişme

Iğdır'da 13 polisin şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili önemli gelişme

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