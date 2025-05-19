Iğdır’da 19 Mayıs coşkusu

Atatürk Mahallesi semt sahasında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Törende gençlerin gösterileri büyük ilgi gördü.

Iğdır İl Gençlik ve Spor Müdürü Recai Şahin törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ın Türk milletinin bağımsızlık yolundaki ilk adımı olduğunu vurgulayarak, gençlerin bu mirasa sahip çıkmasının önemini vurguladı.

Törenin ardından gerçekleştirilen jimnastik gösterileri heyecanla izlendi. Iğdır Belediyesi Halk Oyunları Ekibi Türkiye’nin farklı yörelerinden halk oyunları sergiledi. Öğrencilerin okuduğu şiirler izleyenlere, duygu dolu anlar yaşattı.

Törende, Türkiye, Avrupa ve dünya çapında başarı elde eden sporcular Iğdır Valisi Ercan Turan tarafından ödüllendirildi. Aybüke Yalçın Kız Yurdu öğrencileri ise açtıkları resim sergisiyle sanatın gücünü gözler önüne serdi.

Bayrama katılan vatandaşlara Türk bayrakları dağıtılırken, öğrenciler 19 Mayıs’ı “Türk milletinin diriliş günü” olarak tanımladı.