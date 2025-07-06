Iğdır’da dolu yağışı facia getirdi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Iğdır’da dolu yağışı facia getirdi

Iğdır-Doğubayazıt yolunda dolu yağışı kazaya neden oldu. Kayganlaşan yolda ticari taksi ile otomobil çarpıştı, taksi takla attı.

Iğdır ile Doğubayazıt arasında etkili olan dolu yağışı, trafik kazasına yol açtı. Yolun kayganlaşması nedeniyle bir ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi kontrolden çıkarak yol kenarındaki boşluğa savruldu ve takla attı. Kazada can kaybı yaşanmazken, her iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ve güvenlik ekipleri, kazaya karışan sürücülerin durumunun iyi olduğunu bildirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, yetkililer sürücüleri ani değişen olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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