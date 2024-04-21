Iğdır'da hayvanlar meralara çıkarıldı

Kaynak: AA
Iğdır'da hayvanlar meralara çıkarıldı
Iğdır'da çiftçiler, ilkbaharın yüzünü göstermesiyle yeşeren meralarda küçük ve büyükbaş hayvanlarını otlatmaya başladı.

Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimli köylerde, ağır kış şartlarında hayvanlarına ahırlarda bakan besiciler, havaların ısınmasıyla hayvanlarını otlaklara çıkararak yayla yolculuğuna hazırlanıyor.
Kış ayı süresince ahırlarda bakılan hayvanlar, yeşil örtüyle kaplanan meralarda yaklaşık 1 ay beslenecek.
Daha sonra Aras Dağlarındaki yaylalara çıkacak sürüler, yazı burada geçirecek.
Eğrekdere köyünde çobanlık yapan Yakup Tahran, son günlerde etkili olan sağanağın yerini güneşli havaya bırakmasıyla yeşeren arazilerde hem yem maliyetini düşürmek hem de sağlıklı beslenmeleri için hayvanlarını ahırlardan çıkardıklarını belirtti.
Büyük ve küçükbaş hayvanlarını kış aylarında 6 ay boyunca içerde beslediklerini belirten Tahran, ilkbaharın gelmesiyle meralara akın ettiklerini kaydetti.

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