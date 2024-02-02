Iğdır'da her yer buz tuttu!

Iğdır’da kışın sert yüzünü gösterdiği günlerde şehrin su kaynakları buz kesti. Şehir merkezindeki Millet Bahçesi’nin süs havuzu da bu durumdan nasibini aldı ve tamamen dondu.

Şehirdeki araç sahipleri de soğuk havanın etkisini hissetti. Battaniye ile korunmayan araçların camları buzla kaplandı. Bazı evlerin bahçelerindeki su muslukları da patlayarak etrafa buz saçtı.

Meteoroloji, buzlanma ve don olayının yanı sıra sis ve pus oluşabileceğini belirterek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.