Iğdır'da kaçak avcılık için denetim

Iğdır'da kaçak avcılara karşı ekipler denetimde bulundu

KAYNAK: İHA
Iğdır'da kaçak avcılık için denetim

Iğdır'da ekipler belirli aralıklar ile doğada denetimler yaparak kaçak avlanmaya karşı önlem alıyor.
Iğdır'da doğal hayatın ve hayvanların korunması, yasa dışı avlanmanın önüne geçmek için denetimler devam ediyor. Bu çerçevede Iğdır Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri birlikte doğada denetim gerçekleştirdi.

Şehrin farklı noktalarında ve kırsal kesimlerde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzluk ile karşılaşılmazken denetimlerin aralıksız süreceği öğrenildi

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