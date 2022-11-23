23 Kasım 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Yaşam
  • >
  • Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı

Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı

Iğdır’da mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını birbirine kattı, boğanın vurduğu bir kişi ise yaralandı.

Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba - 21:31
Takip Et

Iğdırda mezbahaneden kaçan boğa hayvan pazarını karıştırdı

Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı
+
Aa
-

Olay, sabah saatlerinde Iğdır Hayvan Pazarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, hayvan pazarı yanında bulunan mezbahaneden boğa kaçtı. Hayvan pazarına dalan boğa rastgele sağa sola saldırmaya başladı. Vatandaşların müdahalesi ile kızgınlaşan boğa önüne gelene saldırmaya başladı.

Boğanın saldırdığı vatandaşlar sağa sola kaçıştı. Kızgınlaşan boğa önüne çıkan Aslan Kaycı isimli vatandaşa da saldırdı. Boğadan aldığı darbeler sonucu hastaneye kaldırılan Aslan Kaycı’nın iki kaburgasında kırık akciğerinde ise ezilme tespit edildi.

O ANLARI KAYIT ALTINA ALDILAR

Hayvan pazarında kızgınlaşan boğanın saldırılarına maruz kalan bazı kişiler ise canları pahasına cep telefonları ile video çekti. Boğa daha sonra vatandaşlar tarafından yakalanarak mezbahaneye teslim edildi. (İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
1
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿AKP’nin kurucu isminden ‘Sisi’ tepkisi: Türkiye, oradan oraya savrulan bir ülke görünümünde
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
2
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿CHP'li vekil AKP'li Bakanın yüzüne böyle söyledi: Sen Soylu'yu kıskanıyorsun
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
3
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Avrupa Birliği reddetti! Çok konuşulacak ‘Türkiye’ iddiası
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
4
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Kalıcı yaz saatinin sorunları araştırılsın istendi. AKP ve MHP oylarıyla reddedildi
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
5
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Yılmaz Özdil'den ''Nah alırsın'' diyen Hulusi Akar açıklaması
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
6
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son depremler, Düzce İstanbul, Ankara son deprem kaç şiddetinde? Düzce deprem kaç büyüklüğünde? Son depremler AFAD
﻿Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı
7
﻿Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı
﻿Son Dakika... Kilis Öncüpınar sınır bölgesine roketli saldırı
﻿Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
﻿Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
﻿Polis Akademisi bünyesinde İç Güvenlik Fakültesi kurulacak
﻿Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
﻿Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
﻿Türkiye ile Küba arasında 6 anlaşma imzalandı
﻿Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı
﻿Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı
﻿Mezbahaneden kaçtı ortalığı birbirine kattı
﻿Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
﻿Kayıp olarak aranan şahıs asansör boşluğunda ağır yaralı halde bulundu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.