Iğdır'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. 3 yaralı

Kaynak: İHA
Iğdır'da tır ile kafa kafaya çarpışan otomobil adeta hurdaya döndü. 3 yaralı
Iğdır’da otomobil ile tırın kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 3 kişi yaralandı, otomobil ise hurdaya döndü.

Kaza, Konaklı Mahallesi Iğdır-Doğubayazıt yolu Galericiler sitesi mevkiinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, içerisinde güvenlik güçlerinin bulunduğu 34 MSY 38 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolü kaybetmesiyle karşı şeritten gelen 34 ABE 520 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Tır sürücüsünün karşıdan hızla gelen aracı görüp hızını kesmesi olası daha büyük felaketi önledi.

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Çarpışma neticesinde araç hurdaya döndü. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edildi Otomobilin içinde bulunan Suat Ç., Oruç E. ve Ertaş C. çeşitli yerlerinden yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumların iyi olduğu ve takip maksadıyla hastanede bir süre tutuldukları bilgisi alındı.

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