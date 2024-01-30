Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Kaynak: İHA
Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
Iğdır'da jandarma ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.

Son Haberler
Bursa'da deprem Gündem
Bursa'da deprem
Turistler onun için Türkiye’ye akın ediyor. Kilosu 500 liradan satılıyor Yaşam
Turistler onun için Türkiye’ye akın ediyor. Kilosu 500 liradan satılıyor
Bekir Bozdağ'ın yeni görev yeri belli oldu. Emre Ulaş Meclis'te yapılan Anayasa darbesini çizdi Karikatür
Bekir Bozdağ'ın yeni görev yeri belli oldu. Emre Ulaş Meclis'te yapılan Anayasa darbesini çizdi
Yediği dönerin parasını ödememişti. O kaymakamın yeni görevi belli oldu Gündem
Yediği dönerin parasını ödememişti. O kaymakamın yeni görevi belli oldu
Akşener'den Can Atalay açıklaması. 'Anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz' Gündem
Akşener'den Can Atalay açıklaması. 'Anayasasız bir devlet tehlikesine doğru sürükleniyoruz'
Sivasspor ayrılığı açıkladı Spor
Sivasspor ayrılığı açıkladı
Akşener’den 'pankartlarımız engelleniyor' açıklaması. ‘Saray sansürüne belediye sansürüne mecbur değilsin’ Gündem
Akşener’den 'pankartlarımız engelleniyor' açıklaması. ‘Saray sansürüne belediye sansürüne mecbur değilsin’