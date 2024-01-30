Iğdır'da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Iğdır İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan çalışmalar neticesinde Aralık ilçesinde "uyuşturucu ticareti" yaptıkları iddiasıyla 5 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde gerçekleştirilen aramalarda, 15 gram uyuşturucu ve çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanan zanlılardan uyuşturucu satın aldığı tespit edilen 8 kişi hakkında da yasal işlem yapıldı.