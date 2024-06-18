Iğdır’ın Tuz Mağaraları bayramda ziyaretçi akınına uğradı: 6 bin turist keşfe çıktı

Kaynak: İHA
Iğdır’ın Tuz Mağaraları bayramda ziyaretçi akınına uğradı: 6 bin turist keşfe çıktı

Iğdır'daki ünlü tuz mağaraları, Kurban Bayramı tatili süresince 3 gün içinde 6 bin yerli ve yabancı turisti ağırladı.

Tuzluca ilçesinde bulunan bu doğal güzellikler, ziyaretçilerin ilgi odağı haline geldi.

Tuz mağaralarını ziyarete gelenler, muhteşem manzaralar eşliğinde tuzun benzersiz dünyasını keşfetme fırsatı buluyor. Fotoğraf meraklıları ve doğa severler, mağaraların içindeki eşsiz tuz oluşumlarını ve manzaralarını fotoğraflamak için sıraya giriyor.

Iğdır'ın doğal zenginliklerinden biri olan tuz mağaraları, her yıl binlerce turisti ağırlıyor ve bölgenin turizm potansiyelini artırıyor. Ziyaretçiler, tuz mağaralarında yapılan düzenlemelerin yanı sıra bölgedeki diğer turistik aktivitelerle unutulmaz bir bayram geçirme fırsatı buluyor.

Mağarayı ziyaret eden vatandaşlar, tuzun ve doğanın büyüleyici dünyasına adım atmak isteyen herkesi bu eşsiz güzellikleri keşfetmeye davet ediyor. Gördükleri ilgi ve deneyimlerini paylaşan ziyaretçiler, Iğdır'ın tuz mağaralarının hem doğal güzellikleri hem de sağlık yararlarıyla etkileyici bir deneyim sunduğunu vurguluyor.

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