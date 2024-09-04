İğneada'da 6 can alan sel davasında gözler mahkemede

Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, sanık Bülent B. ve diğer sanıklar, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanıyor. Duruşmada, mağdurların yakınları sanıklara sert tepkiler gösterirken, sanık Bülent B. ise yaptığı savunmada doğal afet olduğunu ve suçunun olmadığını iddia etti.

Müştekilerden Safiye Yaşa, mahkemeden reddihakim ve olay günü kamera kayıtlarının bulunmasını talep ederken, sanık Bülent B. ise bu talepleri reddetti. Duruşma sırasında yaşanan gerginlik sonucu, müşteki Emine Solmaz fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Olayda hayatını kaybedenlerin yakınları, sanıkların en ağır cezayı almasını isterken, sanık Bülent B. ise tutuksuz yargılanmak istediğini ve masum olduğunu ileri sürdü.

Duruşma, sanık Bülent B.'nin tutukluluk halinin devamına karar verilerek 11 Ekim'e ertelendi.

İğneada felaketi, bir kez daha ruhsatsız yapılaşma ve denetimsizliklerin ne denli büyük riskler taşıdığını gözler önüne serdi. Mağdurların yakınları, yaşadıkları acının büyük olduğunu belirtirken, adaletin yerini bulmasını bekliyorlar.