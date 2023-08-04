İHA muhabiri ayı saldırısından son anda kurtuldu

Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’ne habere giden İHA muhabiri haberin konusu oldu. Muhabir, ayının saldırısından son anda kurtuldu.

KAYNAK: İHA
İHA muhabiri ayı saldırısından son anda kurtuldu

Yemek bulamayan ayılar, Türkiye’nin en büyük krater gölü olan Nemrut Krater Gölü’nü ziyaret eden vatandaşlara saldırırken, haber yapmak için bölgeye giden İhlas Haber Ajansı Muhabiri Mücahit Tarlan ve arkadaşları da ayıların saldırısından son anda kurtuldu.

Anons yaptığı esnada ayıyla burun buruna gelen İHA Muhabiri Mücahit Tarlan, yaşadıklarını anlatırken ikinci bir saldırıya uğradı.

Olaydan yara almadan kurtulan İHA muhabiri, ayıların saldırgan olduğunu ve vatandaşların ayıların doğal hayatlarına müdahale etmemesi gerektiğini söyledi.

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