İhracat birim değerinde artış

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan ihracat birim değer açıklaması TÜİK'e göre İhracat birim değer endeksi yüzde 0,9 arttış gösterdi.



İhracat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,9 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 8,4 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,4 arttı, yakıtlarda yüzde 0,7 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %1,0 azaldı.



İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 12,8 ARTTI



İhracat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,8 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre gıda, içecek ve tütünde yüzde 1,9 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 6,5 arttı, yakıtlarda yüzde 4,5 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 15,2 arttı.

İTHALAT BİRİM DEĞER ENDEKSİ YÜZDE 3,1 ARTTI



İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 7,0 arttı, yakıtlarda yüzde 10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 3,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 0,3 arttı.



İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 10,5 AZALDI



İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde yüzde 17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 5,5 azaldı, yakıtlarda yüzde 4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 4,1 azaldı.



İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2024

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MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İHRACAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 1,6 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 153,4 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 1,6 oranında azalarak 150,9 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ihracat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 141,6 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 4,1 oranında artarak 147,4 oldu.



MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ İTHALAT MİKTAR ENDEKSİ YÜZDE 3,9 AZALDI



Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ithalat miktar endeksi; 2024 Haziran ayında 121,9 iken 2024 Temmuz ayında yüzde 3,9 oranında azalarak 117,2 oldu. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise ithalat miktar endeksi; 2023 yılı Temmuz ayında 143,1 iken 2024 yılı Temmuz ayında yüzde 13,2 oranında azalarak 124,2 oldu.



DIŞ TİCARET HADDİ 2024 YILI TEMMUZ AYINDA 88,1 OLARAK GERÇEKLEŞTİ



İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2023 yılı Temmuz ayında 90,0 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 1,9 puan azalarak, 2024 yılı Temmuz ayında 88,1 oldu.

İthalat birim değer endeksi %3,1 arttı



İthalat birim değer endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %3,1 arttı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %7,0 arttı, yakıtlarda %10,1 arttı, ham maddelerde (yakıt hariç) %3,9 arttı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %0,3 arttı.



İthalat miktar endeksi %10,5 azaldı



İthalat miktar endeksi Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %10,5 azaldı. Endeks bir önceki yılın aynı ayına göre, gıda, içecek ve tütünde %17,1 azaldı, ham maddelerde (yakıt hariç) %5,5 azaldı, yakıtlarda %4,1 azaldı, imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) %4,1 azaldı.



İthalat birim değer ve miktar endeksleri, Temmuz 2024

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