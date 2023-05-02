İhracat yüzde 17,2 düştü. Dış ticaret açığı 8,85 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre, ihracat yüzde 17,2 düştü, ithalat ise yüzde 4,5 düştü. Hal böyle olunca Dış ticaret açığı ise 8,85 milyar dolar olarak hesaplandı.

İhracat yüzde 17,2 düştü. Dış ticaret açığı 8,85 milyar dolar oldu

Ticaret Bakanlığı açıkladı. Nisandaki Dış ticaret açığı 8,85 milyar dolar oldu. Bakanlığın yaptığı açıklamada, 2023 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre; ihracat yüzde 17,2 oranında azalışla 19 milyar 315 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 oranında azalışla 28 milyar 162 milyon dolar oldu.

Ekonomim'de yer alan habere göre, 2023 yılı Ocak-Nisan döneminde ise, ihracat yüzde 3,0 oranında azalışla 80 milyar 874 milyon dolar, ithalat yüzde 7,2 oranında artışla 124 milyar 412 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

* İhracat, yüzde 17,2 oranında azalarak 19 milyar 315 milyon dolar,
* İthalat, yüzde 4,5 oranında azalarak 28 milyar 162 milyon dolar,
* Dış ticaret hacmi, yüzde 10,1 oranında azalarak 47 milyar 477 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre;

* İhracat, yüzde 3,0 oranında azalarak 80 milyar 874 milyon dolar,
* İthalat, yüzde 7,2 oranında artarak 124 milyar 412 milyon dolar,
* Dış ticaret hacmi, yüzde 2,9 oranında artarak 205 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti.

2023 yılı Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre;

* İhracatın ithalatı karşılama oranı 10,6 puan azalarak yüzde 68,6 olarak gerçekleşti.
* Enerji verileri hariç tutulduğunda, ihracatın ithalatı karşılama oranı 22,2 puan azalarak yüzde 78,6 olarak gerçekleşti.
* Enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda ise, ihracatın ithalatı karşılama oranı 20,2 puan azalarak yüzde 82,5 olarak gerçekleşti.
* Nisan ayında en fazla ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Almanya (1 milyar 585 milyon dolar), ABD (1 milyar 163 milyon dolar) ve Irak (970 milyon dolar) oldu.
* İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içerisindeki payı yüzde 47,5 oldu.
* Nisan ayında en fazla ithalat yaptığımız ülkeler sırasıyla; Rusya Federasyonu (4 milyar 178 milyon dolar), Çin (3 milyar 688 milyon dolar) ve Almanya (2 milyar 176 milyon dolar) oldu.
* İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içerisindeki payı yüzde 58,4 oldu

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