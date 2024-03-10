İhracatın 'Metalik Yıldızları' ödüllerini aldı

Geçtiğimiz yılı 12,7 milyar dolarlık ihracatla tamamlayan Demir ve Demir Dışı Metaller sektörünün lider kuruluşu İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), başarılı ihracatçılarını düzenlenen törenle ödüllendirdi. Ödül töreni Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün öncü isimleri, dernek ve federasyon başkanlarının katılımı ile gerçekleşti. Toplamda 67 firma 24 kategoride ödüle layık görülürken sektörü temsil eden 28 derneğe de teşekkür plaketleri takdim edildi.

TASARIM YARIŞMASINDA KAZANANLAR BELLİ OLDU

Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) desteği, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri (İMMİB), İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) ve Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu'nun (ETMK) iş birliğiyle bu yıl 19'uncusu düzenlenen ve toplam 159 başvurunun olduğu tasarım yarışmasının kazananlarına ödülleri takdim edildi. İMMİB Endüstriyel Tasarım Yarışması 2023’ün ‘Afet ve Acil Durum’ temasıyla Metalden Mamul Ürünler ve Plastikten Mamul Ürünler Kategorisi olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildiğini duyuran Tecdelioğlu, “Metalden Mamul Ürünler kategorisinin kazananlarına ödüllerini takdim ettik. Küresel rekabette önemli bir avantaj sağlamak, yenilikçi ürünler ortaya koymak ve markalarımızı geliştirmek istiyorsak tasarımı bir enstrüman olarak kullanmak zorundayız” dedi.

EN ÇOK İHRACAT YAPAN 6. SEKTÖR

2023 yılı ödüllerinin Cumhuriyet'in 100. yılının kutladığı senenin ödülleri olması bakımından ayrı bir önem taşıdığını ifade eden Tecdelioğlu, global etkenlerin yanı sıra 2023 Şubat ayında asrın felaketi olarak tarihe geçen Kahramanmaraş depreminin yaşanmasıyla birlikte oluşan yavaşlamayla hem üretim hem de kapasite kullanım oranlarının düştüğünü ve tüm bunların ihracat rakamlarına olumsuz yansıdığını ifade etti. Tecdelioğlu, yaşanan olumsuzluklara rağmen sanayi sektörleri arasında toplam 12,7 milyar dolar ihracat ile genel ihracattan yüzde 5,6 pay alarak en çok ihracat yapan 6’ncı sektör olduklarının bilgisini paylaştı.

İHRACAT BİRİM FİYATLARINDA ARTIŞ

Yeni yılın ilk iki ayında küresel pazarlardaki durgun talebe, fiyat baskılarına ve jeopolitik sıkıntıların yarattığı talep ve tedarik sapmalarına rağmen TR-METALENDEKS'in olumlu sonuçlar yansıttığı bilgisini paylaşan Tecdelioğlu, "Ocak ayında olumsuz ihracat iklimine karşın miktar ve değer endekslerinde çok sınırlı düşüşler yaşanırken, ihracat birim fiyatları yükselme başarısı gösterdi. 2024 Ocak-Şubat ayını yüzde 5 düşüş ve toplam 1,96 milyar dolar ihracat ile geride bıraktık" dedi.

Finansmana erişimle alakalı zorluklarla karşılaşmaya devam ettiklerine dikkat çeken Tecdelioğlu, "Diğer yandan enflasyonla döviz kurunun aynı paralellikte gitmesi yönünde bir beklentimiz bulunuyor. Ancak rekabetçi kur politikası rekabetçi kalabilmemizi sağlayacaktır" dedi. Tecdelioğlu sözlerini şöyle sürdürdü; "Umuyoruz ki 2024’ün ikinci yarısı hem ihracatımızın arttığı hem de dezenflasyonist sürecin başladığı, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin birer birer yok olduğu ve ülkemizin ekonomisinin güçlenerek yoluna devam ettiği bir dönem olacak.”

CARİ AÇIĞA İHRACAT ÇÖZÜMÜ

İhracatın Türkiye ekonomisinin itici gücü olduğunu kaydeden TİM Başkanı Mustafa Gültepe, “2024’e mal ihracatını 267, hizmet ihracatını 110 milyar dolara çıkarma hedefi ile başlamıştık. 2024 ilk iki ayını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 41,1 milyar dolar ihracatla tamamladık. İnanıyorum ki yıl sonunda hem mal hem de hizmet ihracatında hedeflerimizin üzerine çıkacağız. Demir ve Demir Dışı Metaller, ham madde ve ara mamul olarak neredeyse tüm sektörlerimize bir şekilde dokunuyor. Bu yönüyle sektörümüzün ülke ekonomisi için farklı bir yeri bulunuyor” dedi.