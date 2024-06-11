İhracatta 5 ayda 12 milyon doları aştı. En fazla Rize'den

Kaynak: AA
İhracatta 5 ayda 12 milyon doları aştı. En fazla Rize'den

Türkiye'nin ocak-mayıs döneminde gerçekleştirdiği çay ihracatı, 12 milyon 11 bin 763 doları buldu. İşte çay ihracatına dair diğer tüm detaylar...

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Başkanı Saffet Kalyoncu, çay üretimine dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kalyoncu, son 5 ayda çay ihracatının hızla arttığını duyurdu.

Çayın toplamda 110 ülkeye 2 bin 468 ton çay gönderildiğini aktaran Kalyoncu, bu ihracattan 12 milyon 11 bin 763 dolar gelir elde edildiğini belirtti. Kalyoncu en fazla çayın ihraç edildiği ülkeler sırasıyla Belçika, Birleşik Krallık ve ABD olarak açıkladı.

Öte yandan, Belçika'ya 4 milyon 767 bin 435 dolarlık çay satılırken, Birleşik Krallık'a 1 milyon 562 bin 4 dolarlık ve ABD'ye ise 876 bin 265 dolarlık çay gönderildi.

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YÜZDE 50’DEN FAZLASI RİZE’DEN

Türkiye'nin çay ihracatının yüzde 51'inin Rize'den gerçekleştirildiğini vurgulayan Kalyoncu, yalnızca bu kentten 5 ayda 21 ülkeye 1608 ton çay ihraç edilerek 6 milyon 167 bin 725 dolar gelir elde edildiğini aktardı. Belçika'ya yapılan ihracatın 4 milyon 708 bin 987 dolarlık kısmı, ABD'ye ise 484 bin 179 dolarlık kısmıyla dikkat çekti. Bu ihracatları 209 bin 830 dolarlık çay gönderimiyle KKTC takip etti.

“ACİL ÖNLEM ALINMALI”

Kalyoncu, çay tarımının sürdürülebilirliğinin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, küresel ısınma ve kuraklık gibi tehditlere karşı önlem alınması gerektiğini belirtti. Türk çayının uluslararası alanda bir marka haline gelmesi için kaliteyi koruyarak her ülkenin tüketici tercihlerine uygun inovatif ürünler geliştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

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