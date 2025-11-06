Olay, İhsangazi ilçesi Kastamonu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın çatı kısmında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler çatıyı sardı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı; çevre binalara sıçramadan söndürüldü.

Soğutma çalışmaları tamamlandı. Yangında yaralanan ya da can kaybı olmazken, binada önemli maddi hasar meydana geldi. Bölge sakinleri büyük panik yaşadı; cep telefonuyla kaydedilen görüntüler olayın boyutunu gözler önüne serdi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı; çıkış nedeni araştırılıyor. Yetkililer, soba ve baca kontrollerine dikkat çağrısı yaptı.