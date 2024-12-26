İhtişamlı bir hayattan trajediye dönüşen son...

Türk denizcilik sektörü denince akla ilk gelen isimlerin başında Kalkavan ailesi gelmektedir. Armatör Nazım Kalkavan'ın oğlu olan Rıza Kalkavan da baba mesleğini yaptı.

Mesleğinin zirvesine çıkan ve adeta parayla oynayan Rıza Kalkavan, işleri bozulunca votka alacak parayı bile bulamadı. Bir büfeden aldığı ucuz votkayı içince hayatını kaybetti.

1954 yılında armatör Nazım Kalkavan ve Nuyan Kalkavan'ın ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi Rıza Kalkavan. 2022 yılında vefat eden ünlü oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşi olan Rıza Kalkavan, iyi bir eğitim aldı.

FAKİRLİĞİN DE DİBİNİ YAŞADI

Rıza Kalkavan, gençlik yaşlarında ailesinin iş mirasını devralarak denizcilik sektöründe başarılı bir kariyer inşa etti. Aile şirketlerinde üst düzey görevler aldı ve iş dünyasında saygın bir isim haline geldi.

İş dünyası şokta! Billur Kalkavan'ın kardeşi ünlü iş insanı sahte alkolün kurbanı oldu

Sektördeki yenilikçi yaklaşımları ve sağladığı iş birliktelikleriyle adından sıkça söz ettirmeyi başardı.

Rıza Kalkavan armatörlük işinden çok iyi gelir elde etti. Adeta parayla oynamaya başladı. Ama çark yaşı ilerledikçe tersine işlemeye başladı. Büyük maddi sıkıntılar yaşıyordu. Mütevazi bir evde yaşamını sürdürüyordu.

O şatafatlı yaşamı mazide kalmıştı. Artık içki alacak parayı bile bulamıyordu. İstanbul Ortaköy'de bulunan bir yerden 30 litre votkayı 6 bin TL'ye aldı. Evine gitti. Yemekte votka içmeye başladı. Aldığı her yudumda görme yeteneği düşmeye başladı.

DOKTORLARIN MÜDAHALESİ DE KURTARAMADI

Aniden fenalaştı. Görme yeteneğini kaybetti. Ailesi tarafından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalesine rağmen kaçak üretilen votkadan hayatını kaybetti.

Ünlü iş adamı Rıza Kalkavan yaşamını yitirdi

Gazeteci Asena Özkan, acı haberi sosyal medyadan duyurarak, "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın, bandrolsüz alkol tüketmesinler," diyerek duyduğu üzüntüyü paylaştı.

Dedesiyle aynı ismi taşıyan Rıza Kalkavan 59 yaşında hayatını kaybetti.

VASİYETİ ORTAYA ÇIKTI

Rıza Kalkavan’ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı. Ailesinden hayatta olan kimse olmadığı için Rıza Kalkavan'ın cenazesi, kuzenine teslim edildi.

Rıza Kalkavan'ın cenazesi, bugün öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Sultan Mezarlığı'nda babasının mezarının yanındaki mezara defnedildi.

Annesi Nuyan Kalkavan ile ablası Billur Kalkavan'ın ardı ardına kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşayan Rıza Kalkavan'ın son bir yıldır zaman zaman bulanıma girdiği, çevresindekilere; "Öldüğüm zaman beni babamın yanına defnedin" dediği öğrenildi.

Ortaköy'de konuştuğumuz bir kişi kendisinin yaptığı alkolü tükettiğini söyledi.

Aynı kişi "Sahte alkol olmaz. Çünkü alkolün sahtesi yapılmaz. Kaçak içki etilden yapılır. Ama etil alkol pahalı olduğu için metil alkol kullananlar ölüme davetiye çıkartıyor" dedi.

Metil alkolle yapılan bir içkinin ilk yudumda dudak kenarlarında yanma yaptığını söyleyen aynı kişi "Bunu içen kişi ya kör kalır ya da ölür. Rıza Kalkavan belki de şişeyle satılanlardan almıştır. Sahtekarlar bilyeli kapaklı şişelere bile bunu dolduruyor. Etilin litresi şu an 250 TL, metilin ise 30 TL" dedi.