İş dünyası şokta! Billur Kalkavan'ın kardeşi ünlü iş insanı sahte alkolün kurbanı oldu

Türkiye’de denizcilik sektörünün önde gelen ailelerinden Kalkavan ailesinden olan iş insanı Rıza Kalkavan, 59 yaşında hayatını kaybetti.

İddiaya göre; ünlü iş insanı dün Ortaköy'de bir işletmeden alkol aldı. Akşam yemeği sonrası görme kaybı yaşayan Kalkavan, yakınları tarafından apar topar Koç Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

SAHTE ALKOL CANINI ALDI

X hesabı üzerinden bir mesaj paylaşan gazeteci Asena Özkan, Kalkavan'ın yakın dostu olduğunu belirterek, "Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil" ifadelerini kullandı.

Sahte alkol bu kez çok yakınımdan can dostum Rıza Kalkavan'ı aramızdan aldı. Lütfen tanıdıklarınızı uyarın bu işin şakası yok bandrolsüz alkol tüketmesinler. Güzel insan Rıza Kalkavan anneciğinin ve bir tane ablan Billur'un yanında huzur içine uyu. Seni unutmamız olası değil — Asena Ozkan (@asenaozkn) December 25, 2024

'SAHTE İÇKİ' ŞÜPHESİ SORUŞTURMASI BAŞLATILDI

Kalkavan'ın ölümünde 'sahte içki' şüphesi nedeniyle soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Habertürk'ün edindiği bilgilere; Ünlü iş insanı Rıza Kalkavan, maddi zorluk içinde olduğu için bir süredir sahte alkol tüketiyormuş. Kalkavan, Ortaköy'deki bir dükkandan 6 bin liraya 30 kilo sahte alkol aldıktan sonra evde tüketti. Dün gece fenalaşan Rıza Kalkavan, görme kaybı yaşamaya başlayınca kız arkadaşı tarafından hastaneye götürüldü. Hemen yoğun bakıma alınan Rıza Kalkavan kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÖLDÜĞÜM ZAMAN BENİ BABAMIN YANINA DEFNEDİN"

Annesi Nuyan Kalkavan ile ablası Billur Kalkavan'ın ardı ardına kaybetmenin derin üzüntüsünün ardından Rıza Kalkavan'ın son bir yıldır zaman zaman bulanıma girdiği, çevresindekilere "Öldüğüm zaman beni babamın yanına defnedin" dediği öğrenildi.

CENAZESİ ADLİ TIP'TAN ALINDI

Adli Tıp Kurumu Morgu'ndaki otopsi işlemleri tamamlanan Kalkavan’ın cenazesi yakınlarına teslim edildi. Rıza Kalkavan bugün Zincirlikuyu Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

RIZA KALKAVAN KİMDİR

Rıza Kalkavan, 2022 yılında akciğer kanseri sonrası hayatını kaybeden oyuncu ve sunucu Billur Kalkavan'ın kardeşiydi. Rıza Kalkavan'ın babası Nâzım Kalkavan denizcilik sektörünün önde gelen isimlerinden biri. 59 yaşında yaşamını yitiren Rıza Kalkavan, dedesiyle aynı ismi taşıyordu.