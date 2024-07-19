IKEA ürününü evinizi yakabilir. Kullanmayın uyarısı yapıldı toplatılıyor

Düzenleme: Kaynak: Artı 49
IKEA ürününü evinizi yakabilir. Kullanmayın uyarısı yapıldı toplatılıyor

Hazır mobilya, mutfak aletleri ve ev aksesuarları tasarlayan ve dünyadaki yüzlerce mağazasında satan ikea, güç bataryasının yangın çıkarma riski olduğu için satışını yasaklayıp ürünü geri almaya başladı.

Dünyanın bir çok ülkesinde mağazalar zinciri bulunan İkea'da sattığı powerbank'larda hata tespit edildi. Cep telefonlarında, tabletlerde güç kaynağı olarak kullanılan powerbank'larda hatalı üretim tespit edildi.

İkea'da satılan bu ürünlerin ev, işyeri ya da bulunduğu ortamda yangın çıkarma riski olduğu belirlendi. Dev mağaza potansiyel yangın tehlikesi nedeniyle cihaza sahip olanların ürünü kullanmayı hemen bırakmasını istedi. Ürünün iade edilmesi halinde ödenen paraların tamamının geri verileceği belirtildi.

İsveçli mobilya mağazasına göre, etkilenen modeller, tarih damgası (JJWW) 2313, 2316, 2318 veya 2319 olan 10.400 mAh ve tarih damgası (JJWW) 2318, 2319 veya 2322 olan 5.200 mAh varyantlarındaki “Varmfront” güç bankalarıdır. Veriler ilgili bilgi cihazın arkasında bulunabilir.

Ürün: VARMFRONT Güç Bataryası
Varyantlar: 2313, 2316, 2318 veya 2319 tarih damgalı (YYWW) 10.400 mAh ve
Tarih damgalı (JJWW) 5.200 mAh 2318, 2319 veya 2322.

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