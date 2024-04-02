İki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
İki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı
Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada 6 kişi yaralandı.

Olay, Aydın'ın İncirliova ilçesinde bulunan Hürriyet Mahallesi'nde oldu.

Henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıkarken kavgada R.E.T.’ye diğer aileden 5 kişi saldırdı.

R.E.T. de bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.’yi çeşitli yerinden yaraladı. Kendisini de yaralarken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk geldi.

Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılırken İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirdi.

Polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca sürdüğü belirtilirken yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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