İftar saatinde silahlar çekildi. İki aile birbirine girdi

Batman'da Huzur Mahallesi'nde iftar saatinde eski husumetli iki aile arasında tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Aileler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. 2 kişi vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

İki aile arasında yeni bir kavga yaşanmaması için önlem alan polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.