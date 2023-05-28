İki anket şirketi seçim yasaklarına uymayıp anket paylaştı

GENAR ve Aksoy Araştırma, seçim yasaklarına uymadı, anket paylaştı.

İki anket şirketi seçim yasaklarına uymayıp anket paylaştı

GENAR ve Aksoy Araştırma, sandıkların kapanmasının ardından seçim yasakları devam ederken, cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turuna yönelik anket yayımladı.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı, Türkiye'nin 13. cumhurbaşkanının belli olacağı ikinci tur seçiminde oy verme işlemi, saat 17.00 itibarıyla sona erdi.

Seçim yasakları devam ederken, araştırma şirketlerinden ikinci tur seçimine dair anket paylaşımı geldi.

GENAR ve Aksoy Araştırma, sandıklar kapanır kapanmaz, Twitter hesaplarından anket sonucu yayınladı.

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